Coronavirus: mascherina-fazzoletto, virale video medico

E' diventato virale il video di un medico del pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta che protesta per la mascherina fornitagli lunedì scorso. "Pensate po', un banale fazzoletto - dice - che improvvisamente assurge a presidio medico di protezione. Ringrazio fervidamente chi ha avuto questa brillante idea". "Con questa splendida idea - prosegue - hai voluto firmare la nostra condanna, la condanna di medici, sanitari e personale parasanitario, che in questo momento difficile sta affrontando un problema serio e mette a repentaglio la propria vita per gli altri. Ti stai approfittando del nostro senso del dovere, della nostra passione, che mettiamo ogni giorno nella nostra professione. Ci ripaghi così, con questa roba qui. Se ci riesci usala, per te che hai avuto l'idea, per la tua igiene intima. Io preferisco lavorare senza".