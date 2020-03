Coronavirus: M5S dona 60.000 euro a Usl Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 17 MAR - "A fronte della grave crisi sanitaria che sta attraversando la nostra Regione" il Movimento 5 stelle della Valle d'Aosta ha deciso di donare all'Usl la somma di 60.000 euro "destinati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus". I fondi serviranno per acquistare i "dispositivi necessari" per il personale e i pazienti ricoverati. "E' un momento difficile per la nostra regione - si legge in una nota - e il Movimento 5 Stelle vuole esprimere con concretezza la sua vicinanza alle valdostane e ai valdostani: è il momento della solidarietà e speriamo che in tanti seguano tale esempio".

(ANSA).