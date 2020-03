Coronavirus: Fdi, su Commissario in Vda non si muove foglia

"Mentre anche il Piemonte nomina un Commissario per gestire l'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta su questo terreno non si muove ancora foglia. Anzi, si litiga per la nomina del Direttore Generale di Finaosta. Aldilà della persona in discussione e alle perplessità espresse da più forze politiche ad essa riferite che, in ogni modo, avrebbero dovuto essere valutate prima di una ratifica formale e non pubblicate in modo improvvido, ora è indifferibile fare partire a pieno regime il primo motore finanziario regionale dimostrando unità a tutti i livelli". Lo scrive, in una nota, Alberto Zucchi, portavoce di Fratelli d'Italia in Valle d'Aosta.