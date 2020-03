Coronavirus: Confindustria a politica, basta temporeggiare

"Basta temporeggiare, sono necessarie risposte dalla politica". E' il grido d'allarme lanciato da Confindustria Valle d'Aosta in merito all'emergenza Coronavirus. "E' ormai chiaro - si legge in una nota - che anche il nostro territorio si trova in stato di emergenza. Le aziende valdostane stanno adottando tutte le misure necessarie a garantire ai propri dipendenti di operare in totale sicurezza senza incorrere in rischi per la propria salute. Gli imprenditori stanno mettendo in campo tutte le energie per garantire la continua operatività dei processi produttivi. Purtroppo, però, il rischio è che tutti questi sacrifici e sforzi siano vani".

Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Vda, chiede alla politica di "prendere in mano, in maniera concreta, la situazione e di correre ai ripari al più presto: è fondamentale, in questa situazione di estrema emergenza, la presenza di una Giunta e di un Consiglio regionale che possa, legittimamente, operare nel pieno delle proprie funzioni. Tornare ad avere un'operatività efficace, sia amministrativa che legislativa, per cercare di arginare le conseguenze che questa emergenza provocherà". Inoltre "è necessario integrare, a livello regionale, quanto messo in campo dal Governo nazionale, abbiamo sentito grandi proclami rispetto all'autonomia, al particolarismo ed ora è il momento concretizzare, di attuare le nostre competenze e le nostre prerogative, le imprese, come i lavoratori e le famiglie tutte, non possono aspettare". "È necessario - conclude - ricostituire, come detto in precedenza, una Giunta e un Consiglio regionale che possano operare nel pieno delle proprie funzioni per dare risposte concerete, efficaci, nel minor tempo possibile".



