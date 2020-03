Coronavirus: Sarre vieta pratica scialpinismo

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - Il Comune di Sarre ha vietato la pratica dello scialpinismo. L'ordinanza del 12 marzo "ha una finalità preventiva, anche a seguito degli appelli degli organi di protezione civile. Abbiamo preferito fare chiarezza: invece di rivolgere un invito, siamo stati più radicali. L'obiettivo è di evitare il rischio di dover utilizzare il reparto di rianimazione", spiega il sindaco, Massimo Peppelin.

Il divieto vale fino al 3 aprile prossimo e dispone, in caso di violazione, sanzioni da 25 a 500 euro. E' stato emanato anche perché, si legge, "negli ultimi giorni, a seguito della chiusura degli impianti di risalita sull'interno nazionale, si è verificato un aumento di presenze da parte di persone che praticano lo scialpinismo nella parte alta del territorio comunale".

Nei principali comuni valdostani in cui si pratica tradizionalmente lo scialpinismo i sindaci non hanno emanato ordinanze specifiche, affidandosi alle sanzioni previste per chi viola il decreto Conte sullo spostamento delle persone. (ANSA).