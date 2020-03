Coronavirus: donazioni per oltre 200 mila euro a Usl Vda

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - Aumentano in Valle d'Aosta le iniziative di solidarietà per far fronte all'emergenza Covid-19.

La Fondazione Abri Onlus ha donato 53 mila euro all'Usl destinandoli all'acquisto di una postazione completa per la cura di pazienti affetti da Coronavirus. "Ci auguriamo" che "questo nostro intervento possa servire da sprone per tutti coloro che, per quanto possibile, vorranno concorrere con la loro generosità a dare il proprio contributo", dichiara il presidente, Christian Calgaro. Un 'Fondo emergenza coronavirus Vda', a cui sono stati destinati da subito 25 mila euro, è stato aperto da Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, Youth Bank, Csv - Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta, Caritas Diocesana e Forum del Terzo settore. L'obiettivo, si legge in una nota, è di favorire "l'acquisto più rapido possibile di materiale e dispositivi sanitari necessari, ma soprattutto" di supportare "gli enti e le organizzazioni impegnate in prima linea nella gestione e nel contenimento dell'impatto", sostenendo "il progressivo ritorno alla normalità di tutti i cittadini, e in particolare delle persone e delle famiglie più fragili". Il Rotary club inoltre ha donato un ventilatore portatile da 22 mila euro all'ospedale Parini. Iniziative che si aggiungono alla raccolta fondi aperta dall'Usl e a quella lanciata online tramite la piattaforma gofundme.com ('Covid-19, sosteniamo la terapia intensiva di Aosta'): l'obiettivo iniziale di 100 mila euro, superato in tre giorni (al momento sfiora i 115 mila euro) è stato rialzato a quota 200 mila. (ANSA).