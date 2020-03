Coronavirus: a casa 50% personale comparto unico Valle d'Aosta

La metà del personale dell'amministrazione regionale e degli enti locali della Valle d'Aosta sta usufruendo di ferie o di lavoro agile, in applicazione delle norme per contrastare la diffusione del coronavirus. E' quanto è emerso oggi in un incontro tra i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Savt e la Giunta regionale. I sindacati hanno chiesto "di aumentare l'utilizzo di lavoro agile e di avere una linea comune in tutto il comparto nell'utilizzo dei permessi retribuiti, visto che al momento in alcune situazioni non vengono concessi".