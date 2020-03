Coronavirus: sale ancora numero casi positivi in Vda,sono 87

Nuova impennata in serata dei casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta: il bollettino dell'Unità di crisi diffuso alle 21 indica 87 contagiati (più il paziente deceduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi). L'aumento è legato all'attivazione di un estrattore per svolgere le analisi sui tamponi all'interno dell'ospedale aostano che ha consentito di smaltire quelli che erano in attesa.

Tra i contagiati, 23 sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta mentre gli altri 64 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 947 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.