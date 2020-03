Coronavirus: docente scuola contagiato, isolati in 150

Circa 120 studenti - sei classi - e 35 insegnanti dell'Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale di Verrès sono stati posti in "isolamento precauzionale" a causa della positività al coronavirus Covid-19 riscontrata in un docente. La "quarantena" scadrà tra pochi giorni (il 18 marzo): solo due soggetti hanno finora evidenziato sintomi da contagio e sono stati sottoposti al tampone (i risultati non sono ancora stati resi noti). Gli studenti provengono da mezza Valle d'Aosta, da Chatillon fino a Pont-Saint-Martin.