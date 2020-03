Coronavirus: appello a badanti, rispettate misure

Un appello a rispettare le indicazioni del Dpcm è stato rivolto dalle autorità regionali alle assistenti personali, meglio conosciute come badanti, operanti sul territorio della Valle d'Aosta. "Coscienti del lavoro di estrema importanza che le badanti svolgono, tanto più in questo momento di particolare emergenza, si chiede per la loro personale incolumità e per quella delle persone che assistono, che dal punto di vista sanitario appartengono alla fascia delle persone più a rischio e più vulnerabili, di attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza" si legge in una nota.