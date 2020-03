Coronavirus: Usl Vda, attivato reparto Covid-19

E' stato attivato il reparto per pazienti Covid-19 non intensivi all'ospedale Parini di Aosta.

Allestito nell'attuale reparto di chirurgia generale, è dotato di 30 posti letto. Nell'ambito della gestione dell'emergenza coronavirus, la direzione strategica dell'Usl della Valle d'Aosta ha inoltre ampliato il reparto di terapia intensiva del Parini, dotandolo di ulteriori cinque posti letto - di cui tre già attivi - rispetto ai dieci di cui era già fornito.

In questo contesto, i 30 pazienti ricoverati nel reparto di geriatria del Beauregard saranno trasferiti alla clinica Isav di Saint-Pierre. Verranno così liberati posti letto da utilizzare per pazienti acuti a media e bassa intensità di cura (non Covid-19) di competenza internistica e chirurgica, che verranno spostati dal Parini per decongestionarlo ulteriormente.

Sono stati inoltre aumentati, da sette a 15, i posti letto nel reparto Malattie infettive. Tra le misure adottate, la chiusura dell'attività chirurgica e interventistica non d'urgenza - sono garantiti gli interventi di traumatologia e quelli per pazienti oncologici - e la sistemazione di un tendone per i percorsi di triage davanti all'ospedale Beauregard, come già avvenuto al Parini. Per i visitatori vige la limitazione degli accessi nei reparti di degenza (un solo visitatore, tra le 18,30 e le 20) e il divieto di ingresso nelle camere mortuarie, salvo esigenze eccezionali.