Coronavirus: Fdi, urgente interloquire con lo Stato

"In questo contesto sono inattuabili le elezioni il 10 maggio. Per ripristinare le funzioni di un Consiglio Valle decaduto e formare un governo di salute pubblica serve un'urgente interlocuzione con lo Stato. Parafrasando frasi celebri mi viene in mente: "Testolin, salga a bordo, c...o!". Lo scrive su twitter il portavoce di fratelli d'Italia in Valle d'Aosta, Alberto Zucchi, a proposito dell'emergenza Coronavirus e dell'impasse istituzionale valdostana.