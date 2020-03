Coronavirus: allarme Usl Vda, abbiamo camici per due giorni

Camici per due giorni, mascherine e guanti per una decina. E' la situazione delle scorte di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti dell'Usl della Valle d'Aosta nelle settimane dell'emergenza coronavirus.

"Tutte le notti, comunque, arriva del materiale", precisa Angelo Pescarmona, commissario dell'azienda sanitaria. "Con il decreto Borrelli - spiega - il meccanismo degli ordini è cambiato, non ci rivolgiamo più ai nostri fornitori, che ci garantivano i rifornimenti. Ma dobbiamo rappresentare le nostre necessità alla protezione civile, che le trasmette a livello nazionale. La ripartizione tiene conto delle priorità, quindi le scorte vanno soprattutto nelle regioni come Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto".