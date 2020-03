Coronavirus: sindacati all'attacco, da politica solo spot

"Quanto sta avvenendo nella nostra Regione è al limite del ridicolo. Ormai da diversi giorni si parla di possibili azioni ma al momento non vi è nulla di concreto. In questi giorni abbiamo assistito da minoranza e maggioranza a proposte e controproposte che hanno più le sembianze di spot elettorali che non di soluzioni concrete". E' duro l'affondo delle segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil e Savt in merito alle misure economiche da mettere in campo in Valle d'Aosta per affrontare l'emergenza Coronavirus. "Nel frattempo le aziende chiudono e le persone perdono il lavoro. In questo momento bisogna fare fronte comune e trovare soluzioni senza perdere tempo. Ci aspettiamo in tempi rapidissimi una proposta concreta e condivisa da tutte le forze politiche che possa essere portata in Consiglio regionale il prima possibile.

La priorità è dare risposte concrete. Per le campagne elettorali ci sarà tempo." concludono.