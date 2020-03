Coronavirus: da farmacie comunali Aosta consegne a domicilio

(ANSA) - AOSTA, 12 MAR - Fino al 3 aprile le farmacie comunali di Aosta mettono a disposizione degli over 65, delle persone non autosufficienti o malate un servizio di consegna gratuita a domicilio per evitare gli spostamenti dei cittadini.

L'iniziativa è realizzata in accordo tra la società in house del Comune di Aosta APS, il Comitato valdostano della Croce Rossa Italiana e l'Associazione delle farmacie comunali (Assofarm). Il servizio può essere richiesto esclusivamente attraverso una chiamata al numero verde 800 065 510 attivo 24 ore al giorno per tutta la settimana. E' necessaria la prescrizione medica. Un operatore con la divisa della Croce Rossa si recherà a casa della persona per ritirare la ricetta e portarla in farmacia, dove preleverà il farmaco e lo consegnerà al domicilio del richiedente. (ANSA).