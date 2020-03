Coronavirus: Aosta 'chiude', poca gente per strada

Poca gente a piedi per le strade, sia nel centro storico sia in periferia, e traffico delle auto leggermente inferiore alla norma: sotto un bel sole primaverile Aosta si è svegliata all'indomani delle nuove misure per contrastare il Coronavirus. Misure che di fatto 'chiudono' gran parte della città, a partire da ber, ristoranti, attività commerciali e gran parte degli uffici. Qualche capannello si è formato fuori dalle farmacie - tutte regolarmente aperte - con gente in attesa di entrare. Poco dopo le 9 hanno cominciato a formarsi le prime code all'esterno dei supermercati.