Sci: cancellate gare di Are, Brignone vince Coppa del Mondo

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino. E' la conseguenza della cancellazione, a causa dell'emergenza Coronavirus, delle prove di Coppa del mondo di sci alpino in programma ad Are in Svezia (dopo quelle di Cortina). La Brignone in classifica generale precede la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova.

Ad Are era prevista la la disputa di uno slalom parallelo, un gigante e uno slalom. L'annuncio definitivo è arrivato nel tardo pomeriggio, dopo che un addetto alle piste proveniente dalle gare maschili di Kvitfjell ha accusato uno stato febbrile. Per l'Italia è il primo successo femminile nella storia dellos ci alpino. Si aggiunge a quelli ottenuti da Piero Gros, Gustav Thoeni e Alberto Tomba in campo maschile. La valdostana nel corso dell'anno ha totalizzato undici podi e ben cinque vittorie di tappa (Crans Montana, Sochi, Sestriere, Altenmarkt e Courchevel) totalizzando 1378 punti. Oltre alla Coppa di cristallo ha vinto anche i titoli di gigante e combinata alpina (secondo posto in supergigante e terzo in discesa).