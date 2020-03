Coronavirus:albergatori Courmayeur, stop turisti a frontiera

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Chiudere al traffico turistico il traforo del Monte Bianco, tra Valle d'Aosta e Alta Savoia (Francia). Lo chiede l'Associazione degli albergatori di Courmayeur (Aosta), comune di confine. "Non essendoci limitazioni si permette un transito proveniente dagli altri stati europei senza un controllo, rendendo così vano ogni sforzo per limitare la propagazione del Covid 19", spiegano in una nota gli albergatori.

Ad oggi non sono sottoposti a controlli di tipo sanitario le persone che attraversano la galleria, né sul lato francese né su quello italiano (la polizia di frontiera, come le altre forze dell'ordine, verifica il rispetto delle restrizioni sugli spostamenti imposte dal nuovo decreto Conte). (ANSA).