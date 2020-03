Coronavirus: riattivate commissioni Consiglio regionale Vda

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Malgrado lo scioglimento decretato il 18 febbraio, la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha deciso la riattivazione di due commissioni in relazione all'emergenza coronavirs. Domani si riuniranno nell'aula dell'assemblea regionale la seconda Commissione consiliare 'Affari generali' (alle 9) per affrontare da subito le misure economiche volte a dare sostegno alle famiglie e alle imprese e la quinta commissione sulla questione sanitaria e sulla situazione della scuola. Giunta e gruppi consiliari hanno "condiviso - si legge in una nota - la necessità di lavorare in modo unitario, con spirito collaborativo, mettendo a fattore comune le varie proposte pervenute per dare le necessarie risposte ai cittadini". Per tutti "la priorità è quella di intervenire con urgenza, con una prima tranche di misure che comprendano formule immediate e semplici". (ANSA).