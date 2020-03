Coronavirus: misure contro contagio, trasporti gratuiti Vda

Trasporti pubblici su gomma gratuiti e nuove misure per l'accesso agli autobus in Valle d'Aosta per contrastare la diffusione del contagio del coronavirus Covid-19.

Da 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile "sono previste misure specifiche per l'utilizzo degli autobus, urbani e extraurbani" ha comunicato l'assessorato regionale dei trasporti. "Tenuto conto che l'ingresso dalla porta anteriore dei mezzi e l'utilizzo dei lettori per la convalida dei biglietti obbligherebbe l'utente ad avvicinarsi eccessivamente all'autista - si legge in una nota - con l'introduzione di questa straordinaria misura si dispone che: l'utenza accederà ai mezzi mediante le porte centrale e posteriore sui mezzi urbani e mediante quella posteriore sui mezzi extraurbani; sui mezzi urbani sarà delimitata e interdetta agli utenti l'area adiacente alla cabina di guida e sui mezzi extraurbani saranno delimitate e interdette le prime file di sedili; la capienza dei mezzi sarà ridotta in modo da garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro tra i viaggiatori; gli utenti dovranno essere muniti dell'autocertificazione attestante i motivi dello spostamento da esibire agli organi di controllo".