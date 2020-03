Crescono contagiati in Vda, salgono a 18

Nella giornata in cui si registra la prima vittima del coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta salgono a 18 i casi positivi (più il paziente deceduto). Il dato è stato fornito dall'Unità di crisi. Tra i contagiati, due sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta regionale mentre gli altri 16 sono in isolamento domiciliare. In totale sono stati effettuati nella regione alpina 99 tamponi, dei quali 47 sono in attesa di esito da parte dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Infine sono 213 le persone per le quali i Sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.