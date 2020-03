Coronavirus: sportelli Chambre solo su appuntamento

Nuove modalità organizzative sono previste dalla Camera di commercio della Valle d'Aosta in relazione all'emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19.

Sarà possibile recarsi agli sportelli unicamente su appuntamento per bollatura libri; certificati di iscrizione a registro imprese; le visure, bilanci e copie atti sono ottenibili tramite il sito registroimprese.it, con pagamento con carta di credito; firma digitale ritiro certificati di origine; cancellazione da registro protesti e rilascio carte tachigrafiche di prima emissione. Gli altri servizi - ricorda la Chambre - sono reperibili nella modalità on line attraverso i collegamenti attivi sulla home page del sito camerale www.ao.camcom.it.

Inoltre le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti ufficiali accedendo al Cassetto digitale dell'imprenditore www.impresa.italia.it.

Per informazioni e consulenze su servizi e pratiche camerali è previsto esclusivamente l'accesso tramite posta elettronica o chiamata telefonica ai contatti reperibili sul sito www.ao.camcom.it.

Inoltre sono stati rimandati seminari, corsi e esami organizzati dalla Chambre Valdôtaine. Nel caso di accesso a sportelli e uffici camerali, esclusivamente su appuntamento, gli utenti sono invitati ad attenersi alle regole precauzionali indicate dal Ministero della Salute.