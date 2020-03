Coronavirus, rinviato Consiglio politiche lavoro Vda

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - La riunione del Consiglio Politiche del lavoro della Valle d'aosta, prevista per domani, è stata annullata in attesa di individuare modalità per lo svolgimento della riunione nel rispetto di quanto previsto dagli ultimi decreti sull'emergenza coronavirus. L'Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, in accordo con la Presidenza del Consiglio e la conferenza dei capigruppo, comunicherà una nuova data di convocazione. Intanto "prosegue il lavoro di tutti i gruppi politici per definire gli interventi economici necessari a dare un'urgente risposta alla crisi", spiega la nota diffusa oggi dalla Regione. (ANSA).