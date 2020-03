Coronavirus: questore, evitare spostamenti non necessari

"Occorre evitare tutti gli spostamenti non necessari. Si può andare a fare la spesa, meglio se non accompagnati. Bisogna evitare anche le passeggiate in luoghi frequentati e gli assembramenti sulla pubblica via. Ogni spostamento fuori casa deve essere motivato". Lo ha spiegato il questore di Aosta, Ivo Morelli, spiegando i contenuti del provvedimento del presidente del Consiglio dei Ministri che estende a tutta la nazione l'area di sicurezza per l'emergenza Coronavirus. "Sono vietate anche le riunioni o le feste in luoghi privati - ha aggiunto - in cui non sia garantita la distanza minima di un metro tra le persone". In caso di violazione delle misure è prevista una sanzione di 206 euro. "In primis - conclude il questore - occorre buonsenso da parte di tutti. Fino al 3 aprile è necessario vivere in questa maniera".