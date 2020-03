Coronavirus: Manes, chiediamo rinvio comunali in autunno

"Abbiamo condiviso all'unanimità la richiesta da inoltrare al governo regionale di posticipare le elezioni comunali in autunno". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Cpel, Franco Manes, al termine dell'assemblea dei rappresentanti degli enti locali. Le elezioni sono in calendario il 17 maggio e potrebbero quindi slittare a causa dell'emergenza del nuovo Coronavirus.

"E' stata fatta - ha spiegato Manes - una discussione all'interno dell'assemblea, la scelta è stata evidenziata da tutti i sindaci per ribadire molto chiaramente che in questo momento le amministrazioni comunali, i sindaci, sono interessati più alla salute pubblica dei loro cittadini e gli aspetti elettivi e politici vanno assolutamente in secondo piano".