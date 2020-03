Coronavirus: ConfCommercio, valutare chiusura locali

"Le conseguenze economiche le abbiamo già ampiamente vissute in questi giorni e abbiamo motivo di credere che la situazione non migliorerà in un immediato futuro visto anche il comprensibile timore dei nostri clienti, invitati a non uscire di casa e a utilizzare con parsimonia i consueti servizi. Qualora nel vostro locale non si riescano a rispettare le norme di sicurezza, a partire dalla distanza di un metro tra gli avventori, vi chiediamo di valutare l'opportunità di chiudere la vostra attività fino al 3 aprile 2020, data nella quale avranno termine le misure contenitive di prevenzione". Lo scrive Graziano Dominidiato, presidente di ConfCommercio Vda, in una lettera inviata a tutte le attività commerciali e di somministrazione della Valle d'Aosta. "Capiamo che si tratta di una scelta difficile e costosa. Sarebbe tuttavia, a nostro avviso, un comportamento consapevole a tutela delle nostre famiglie e dei nostri clienti, nei confronti dei quali non sempre è possibile garantire l'assoluto rispetto delle misure di contenimento previste dal Governo, come appunto la distanza di un metro tra gli avventori" aggiunge.