Coronavirus: ConfCommercio, non affollare supermercati

"Non affollare i centri commerciali. Le derrate alimentari sono garantite perché i trasporti sono regolarmente attivi. Inoltre le resse sono inutili perché gli ingressi ai supermercati sono contingentati". E' l'invito che ConfCommercio Vda rivolge ai cittadini valdostani. "E' il momento della calma, della responsabilità e del rispetto verso gli altri e noi stessi. Non è una battaglia, quella disposta dalle autorità, ma è una campagna di prevenzione che tutti dobbiamo seguire" sottolinea Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA. "I cittadini non facciano provviste da periodo di crisi - si legge nella nota - riempiendo i carrelli di patate, biscotti, latte, zucchero e chili di farina; il Governo ha garantito che lʼapertura dei negozi alimentari è assicurata. Nel decreto del governo non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte. Non c'è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l'approvvigionamento alimentare".