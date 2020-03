Calcio: salta edizione 2020 del McLion Trophy

"L'edizione 2020 del McLion Trophy non sarà disputata. L'attuale situazione di emergenza ci costringe e consiglia di prenderci un anno sabbatico e iniziare con serenità a programmare la manifestazione del 2021". Così Renzo Bionaz, presidente del comitato organizzatore del torneo di calcio giovanile, ha annunciato lo stop alla manifestazione.

"Siamo consci che la situazione non è facile - prosegue Renzo Bionaz -, indipendente dalla volontà di tutti, e non possiamo ipotecare il futuro. Non possiamo pensare di mettere in moto una macchina organizzativa che mai come quest'anno sarebbe stata molto più complessa e impegnativa. Torneremo nel 2021, con la nona edizione in dieci anni; dispiace, ma è in assoluto la cosa più giusta da fare in questo momento".