Coronavirus: Univda, riprese lezioni online

Con la modalità della didattica a distanza sono riprese le lezioni interrotte la settimana scorsa all'Università della Valle d'Aosta. "Gli studenti potranno seguire i corsi - si legge in una nota - collegandosi con le proprie credenziali alla sezione 'myunivda' del sito www.univda.it. Le attività didattiche online seguiranno, in linea generale, la medesima calendarizzazione delle lezioni in presenza". L'elenco delle lezioni disponibili sarà aggiornato quotidianamente nella home page del sito dell'Ateneo.

"In un'ottica di prudenza abbiamo invitato i docenti provenienti da fuori Valle a non muoversi da casa e a svolgere le lezioni tramite la piattaforma online a disposizione. Affronteremo l'emergenza di giorno in giorno continuando come sempre a tenerci in collegamento con i nostri studenti" ha commentato la Rettrice, Mariagrazia Monaci.

Oltre all'attività didattica, l'Università della Valle d'Aosta ha messo a punto le modalità per la consegna della tesi di laurea e per lo svolgimento delle sedute di laurea previste fino alla cessazione della situazione emergenziale, "con possibilità di collegamento a distanza da parte di laureandi e/o docenti componenti la Commissione limitati nella propria mobilità per cause dipendenti dall'emergenza in corso".