Coronavirus: Rete civica, riattivare operatività ConsVda

(ANSA) - AOSTA, 09 MAR - "Occorre riattivare l'operatività del Consiglio regionale in modo da evitare altri mesi di esercizio ordinario e assumere quei provvedimenti urgenti, concreti ed incisivi a sostegno delle numerose piccole imprese valdostane travolte dalla crisi provocata dall'epidemia coronavirus e delle tante famiglie in difficoltà. La Giunta regionale deve chiedere e concordare urgentemente con il Governo italiano un provvedimento straordinario che consenta la piena attività dell'Amministrazione regionale fino alle elezioni.". Lo sostiene Rete civica sottolineando che "la decisione di rinviare le elezioni regionali al 10 maggio è necessaria e inevitabile, non è certo possibile avviare la campagna elettorale la settimana prossima, in presenza di un divieto di assembramenti e perentorie raccomandazioni di stare a casa".

"Tuttavia - si legge in una nota - anche la data di maggio non è esente da criticità perché significherebbe dover svolgere la campagna elettorale nel corso di un mese di aprile in cui l'emergenza coronavirus non sarà probabilmente superata. E' già stata ventilata la possibilità che il Governo nazionale intervenga per rinviare all'autunno tutte le numerose elezioni regionali e comunali previste nel mese di maggio: scelta auspicabile".Secondo rete civica "occorre essere consapevoli che le conseguenze sociali di questa emergenza, in termini di disoccupazione, povertà, disagio e di aumento dei bisogni sanitari saranno pesanti e si protrarranno nel medio periodo: agire subito è un dovere delle comunità e delle istituzioni" (ANSA).