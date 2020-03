Coronavirus: previsto pacchetto 10 mln sostegno economia Vda

(ANSA) - AOSTA, 09 MAR - Un pacchetto di aiuti di oltre 10 milioni di euro a sostegno dell'economia valdostana, messa in crisi dall'emergenza del coronavirus. E' quanto prevede la Giunta regionale, secondo quanto anticipato oggi dal presidente della Regione Renzo Testolin durante una conferenza stampa convocata nel salone del palazzo regionale. Le misure potrebbero riguardare un sostegno all'attività imprenditoriale attraverso contributi parametrati sulle imposte comunali, sgravi in materia di Irap, la riattivazione dell'anticipo della cassa integrazione guadagni e alcune iniziative a favore dei Confidi per le richieste di liquidità soprattutto delle piccole imprese.

Inoltre, i Comuni valuteranno - ha spiegato il presidente del Cpel Franco Manes - alcune agevolazioni alle imprese sui tributi comunali. Altre misure saranno valutate mercoledì durante il Consiglio per le politiche del lavoro. Infine, la società idroelettrica Cva sta studiando, in raccordo con la Giunta regionale, provvedimenti a beneficio di imprese e famiglie.

(ANSA).