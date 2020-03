Medici Vda, senza misure 1.300 contagi a metà aprile

"Nell'assenza della corretta applicazione di provvedimenti restrittivi" è previsto un tasso d'incremento di casi positivi al coronavirus Covid-19 "di un fattore 10 ogni 19 giorni e quindi se in Valle di Aosta oggi ci sono 14 infetti il 27 di marzo ce ne dovremmo aspettare almeno 130 e il 15 di aprile almeno 1.300 di cui circa 130 con la verosimile necessità di terapia intensiva". Lo scrive, in una nota, l'Ordine dei Medici della Valle di Aosta. "Per evitare questo scenario - si legge ancora - chiediamo a tutti i cittadini la massima responsabilità nel limitare i propri contatti sociali con la rigorosa adesione alle misure imposte dalle Istituzioni