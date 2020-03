Coronavirus: evoluzioni in Vda, due bollettini quotidiani

Le informazioni e le comunicazioni riguardo all'emergenza coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta saranno diffuse quotidianamente attraverso due bollettini, uno alle 13 e uno alle 18, da parte dell'Unità di crisi valdostana.

In caso di necessità, inoltre, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e il gruppo di coordinamento terranno delle conferenze stampa in streaming.