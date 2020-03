Coronavirus: centrodestra, ora controlli più stringenti

Misure di controllo medico-sanitario più stringenti su tutto il territorio regionale e un pacchetto di misure straordinarie per imprese, famiglie e lavoratori: è quanto chiedono i coordinamenti regionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia e il gruppo Pnv-Area Civica-Front Valdôtain dichiarando che "è necessario riattivare immediatamente l'operatività della commissione consiliare competente al fine di presentare quanto prima in Consiglio Valle un disegno di legge regionale ad hoc". "Qualsiasi intervento di sostegno e di aiuto di tipo economico - sottolineano - come ad esempio la sospensione del pagamento delle rate dei mutui Finaosta a cittadini e imprese che ne facciano richiesta, può essere attivato soltanto attraverso un intervento di tipo legislativo da parte del Consiglio regionale. Al di là delle troppo facili boutades elettoralistiche, a oggi questa risulta l'unica strada percorribile per poter fornire quanto prima risposte concrete ed efficaci alla comunità valdostana". "Pensiamo che in questo momento delicato - concludono - tutte le forze politiche, nessuna esclusa, debbano dimostrare maturità e serietà, anteponendo l'interesse collettivo alla mera visibilità pre-elettorale. Solo così, tutti insieme, potremo superare questa emergenza".