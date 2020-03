Coronavirus: sale a otto numero contagiati in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 07 MAR - Gli otto tamponi positivi in Valle d'Aosta, validati dall'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, sono in attesa del riscontro dell'Istituto superiore di sanità che sta procedendo ai test di conferma. Inoltre sono dieci i tamponi effettuati da ieri, per i quali si attende l'esito.

Le condizioni generali di salute di tutte le persone che sono seguite dai medici del servizio sanitario regionale - secondo quanto riferito dalla presidenza della Regione Valle d'Aosta - non destano particolari criticità, se non la manifestazione di lievi sintomi influenzali. Per il tramite del Servizio di igiene e sanità pubblica e del 118 viene loro garantita assistenza continua. (ANSA).