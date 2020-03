Valanghe: cessato pericolo, riaperte strade Cogne e Rhemes

Sono state riaperte al traffico le strade regionali di Cogne e della Val di Rhemes, chiuse nella serata di giovedì 5 marzo per pericolo valanghe. A Courmayeur resta ancora vietato il transito lungo la strada comunale della Val Ferret, lungo la strada Larzey-Entreves (nella zona del campo sportivo) e sulla pista della Brenva, in Val Veny. Per consentire la bonifica del versante del Marbrée il Comune ha inoltre attivato oggi il Pidav - Piano di distacco artificiale valanghe.

Resta chiuso anche l'ultimo tratto della strada regionale di Valsavarenche (tra Eaux rousses e Pont). A seguito dell'ultima nevicata, il pericolo valanghe è pari a 4-forte (su una scala crescente da 1 a 5) dalla Valgrisenche alla valle del Gran San Bernardo mentre è 3-forte sul restante territorio.