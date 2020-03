Sci, Simone Origone quinto successo in Cdm speed skiing

Quinto successo su cinque gare per Simone Origone che sta dominando la Coppa del Mondo di sci di velocità anche in questa stagione. A Idre (Svezia) il pluricampione valdostano ha vinto con 174,160 km/h davanti francese Simon Billy (172,810) e all'austriaco Manuel Kramer (172,010). Per Origone si tratta della 48/a vittoria in Coppa del Mondo. In campo femminile Valentina Greggio è arrivata seconda (167,950 km/h) alle spalle della svedese Britta Backlund (170,620); terza la francese Celia Martinez (167,940).