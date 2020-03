M5s: Tripodi, strutturarsi per ridurre conflittualità

"Stiamo cercando di darci una struttura, abbiamo bisogno di avere una organizzazione anche per ridurre la conflittualità interna, che esiste come in tutti i partiti". Lo ha detto la deputata valdostana Elisa Tripodi, portavoce del M5S Vda, a proposito dei dissidi interni al movimento. "In vista delle regionali - le candidature saranno vagliate da un comitato di garanzia e dai probiviri. Non è detto che i consiglieri uscenti siano pertanto ricandidati. So che ci sono dei disguidi interni, cresciuti dopo le dimissioni del presidente Fosson. Bisogna però lavorare sui temi, io e molti attivisti siamo impegnati in questo". "Devo anche registrare - ha proseguito - che da Vesan e Russo non ci sono mai state dichiarazioni contro il movimento o il governo, mentre da Nasso sì quando eravamo con la Lega. Se uno non si ritrova, comunque, può anche scegliere un'altra strada".