Enti locali: assemblea Cpel a Pollein, tema office tourisme

E' convocata per martedì 10 marzo, dalle 10:30, nel Centro polifunzionale Grand-Place di Pollein, l'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel).

Sono chiamati a partecipare i 74 sindaci valdostani, gli otto Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines e il Presidente del Consorzio Bim della Valle d'Aosta. All'ordine del giorno il parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale relativa al piano operativo annuale 2020 dell'Office régional du tourisme (relatore Riccardo Bieller). Il presidente del Cpel, Franco Manes, inoltre illustrerà la decisione del Comitato esecutivo di autorizzare il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (Celva) alla liquidazione del cofinanziamento relativo alla gestione della Cittadella dei giovani per il 2018, per un importo pari a 25.000 euro.