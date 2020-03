Vescovo Aosta, confermate messe

In Valle d'Aosta sono sospese tutte le attività formative e pastorali diocesane, zonali e parrocchiali, in modo particolare quelle concernenti minori, e sono confermate le celebrazioni liturgiche e gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo di Quaresima. Lo comunica il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, in ordine all'attuale emergenza epidemiologica. "Vanno rispettate le precauzioni già indicate in precedenza - si legge in una nota - e cioè che siano evitati gli assembramenti, sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno un metro tra i fedeli presenti all'interno dello stesso luogo di culto".