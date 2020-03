Valanghe: slavina in strada, chiusa sr Cogne

(ANSA) - AOSTA, 05 MAR - Una valanga è caduta sulla strada regionale per Cogne verso le 19, nel territorio comunale di Aymavilles. La neve ha raggiunto la carreggiata all'altezza del paravalanghe 'Pesse'. "Nessuno è rimasto coinvolto", spiega il sindaco di Cogne, Franco Allera. La strada è già stata liberata dalla massa nevosa ma in via precauzionale rimarrà chiusa almeno per tutta la notte. I mezzi di soccorso autorizzati possono transitare. (ANSA).