Rini, su svolgimento elezioni regionali servono approfondimenti tecnici

Sul regolare svolgimento delle elezioni regionali della Valle d'Aosta, previste il prossimo 19 aprile, la conferenza dei capigruppo del Consiglio Valle ha chiesto al presidente della Regione Renzo Testolin "di fare approfondimenti tecnici per capire qual è l'impatto del decreto del Governo che è stato emanato e deve essere applicato". Lo ha riferito oggi la presidente dell'assemblea Emily Rini al termine della riunione. "Ovviamente - ha specificato Rini - non è una questione politica, ma tecnica, anche per evitare eventuali ricorsi".