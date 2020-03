Morto dopo lite, procura chiede archiviazione per muratore

La procura di Aosta ha chiesto al gip l'archiviazione del fascicolo per omicidio preterintenzionale a carico di Remo Quendoz, muratore di 47 anni di Charvensod che era stato indagato per la morte di Rachid Oussalam, suo vicino di casa. Aveva perso la vita a 50 anni, nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2018, fuori da un bar-ristorante di Charvensod, dove era stato protagonista di una lite con Quendoz e poi era caduto a terra.

Alla base della richiesta del pm Francesco Pizzato ci sono tre elementi: la "difficoltà di sussumere la condotta di Quendoz nel paradigma di un atto diretto a procurare percosse o lesioni", l'assenza di "un nesso causale in termini di elevata credibilità razionale tra la condotta di Quendoz e la morte di Oussalam", la "sussistenza di presupposti per l'operatività della scriminante della difesa legittima".