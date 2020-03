Fdi, Aiello portavoce per Aosta

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha nominato Lorenzo Aiello, ex referente valdostano di Casapound, quale portavoce del partito per il Comune di Aosta. "Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell'interesse del partito e della sua crescita", scrive Meloni in una lettera ad Aiello e al presidente regionale, Alberto Zucchi.