Annullato concerto Capossela ad Aosta

A causa dell'emergenza Coronavirus è stato annullato il concerto di Vinicio Capossela in calendario il 6 marzo al Teatro Splendor di Aosta nell'ambito della Saison culturelle. Tutti gli spettacoli e le proiezioni cinematografiche della rassegna promossa dalla Regione Valle d'Aosta previsti fino al 3 aprile sono sospesi. "Gli Uffici attività culturali dell'Amministrazione regionale - spiegano gli organizzatori della Saison - stanno provvedendo ad una verifica, data per data, su possibilità di recupero. Sarà cura della Regione dare al più presto comunicare le modifiche del programma della Saison e le azioni necessarie ad un eventuale rimborso dei biglietti". Sono state annullate anche le Rencontres de phisique di La Thuile, che erano in programma dal 9 al 14 marzo, ed è stato sospeso il Printemps théâtral, rassegna di teatro popolare. Anche il festival MontLivres 2020 è stato rinviato a data da destinarsi.