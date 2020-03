Salute, campagna uso responsabile sale

(ANSA) - AOSTA, 4 MAR - In occasione della Settimana mondiale per la riduzione dell'utilizzo del sale, parte in Valle d'Aosta una campagna di sensibilizzazione dal titolo 'Meno sale, più sale iodato, uguale salute' che coinvolgerà, tra gli altri, i medici di famiglia, i pediatri e le strutture territoriali dell'Usl. La riduzione di questo alimento è una priorità dell'Oms che si è posta l'obiettivo di una riduzione del 30 per cento entro il 2025. Nella regione, secondo quanto hanno spiegato il direttore sanitario dell'Usl Pier Eugenio Nebiolo, il direttore del Dipartimento delle Discipline mediche, Giulio Doveri e il dirigente medico del servizio Igiene e Sanità pubblica e Leonardo Iannizzi, direttore dell'Area territoriale, saranno promosse iniziative informative e sarà distribuito materiale divulgativo, anche attraverso i consultori e i poliambulatori.