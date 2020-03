Rini, istituire cabina regia Coronavirus

Istituire urgentemente una cabina di regia "al fine di individuare azioni sinergiche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-2019 e i suoi effetti sull'economia valdostana". E' quanto chiede il Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, che ha inoltrato l'istanza alla presidenza della Regione. La cabina di regia dovrà essere composta - oltre che dai due presidenti - dagli Assessori regionali competenti, da un rappresentante per gruppo consiliare, da rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle forze dell'ordine, coadiuvati dalle strutture competenti. "Pur non essendoci ad oggi casi di contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta - osserva Rini - è importante far convergere forze e competenze in maniera coordinata al fine di evitare interventi spot e scollegati tra di loro".