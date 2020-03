Mostre, Berra e Mosele all'Hotel etats

(ANSA) - AOSTA, 4 MAR - "Antonella Berra e Claudio Mosele.

Interpretare la tradizione" è il titolo della mostra che sarà allestita nella sede espositiva Htel des États di Aosta dal 14 marzo al 7 giugno. L'esposizione propone una selezione delle opere dei due autori valdostani, che si affacciano da alcuni anni sulla scena artistica locale ed espongono per la prima volta in una sede pubblica.

Antonella Berra "guarda all'artigianato di tradizione proponendone una citazione personale e delicata", "realizzando bassorilievi in legno dipinto e opere a tuttotondo che sintetizzano e attualizzano alcuni dei soggetti più apprezzati in ambito locale, dai galli ai tatà" e "offrendo un esempio della vitalità del nostro artigianato". Claudio Mosele è un pittore che si occupa dei soggetti della cultura popolare della Valle d'Aosta, "componendo scene contadine, dalla fienagione alla raccolta delle patate, dal lavoro dei boscaioli alla vita in alpeggio, e feste tradizionali".