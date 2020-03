Lega Vda su allarme coronavirus, servono misure straordinarie contro crisi

A fronte dell'emergenza coronavirus e delle sue pesanti ripercussioni sull'economia regionale la Lega Vallée d'Aoste propone "misure straordinarie di sostegno".



Cinque le proposte: la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui regionali; la creazione di un fondo speciale per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato; l'attivazione, di concerto con il sistema dei confidi valdostani, di un fondo di garanzia specifico; un fondo di solidarietà regionale per finanziaria la cassa integrazione in deroga e una campagna di forte scontistica sugli skipass per "salvare" l'ultima parte della stagione invernale.



Secondo la Lega inoltre la Valle d'Aosta dovrebbe fare "fronte comune" con le altre Regioni per chiedere al governo che le misure straordinarie in ambito economico siano estese anche alle realtà non colpite direttamente dall'emergenza.



Inoltre, in ambito Ue serve il "differimento dell'entrata in vigore della normativa comunitaria in tema di default per i crediti scaduti - scrive ancora la Lega Vda - per evitare l'ulteriore aggravamento della condizione di accesso al credito delle imprese colpite dall'emergenza".