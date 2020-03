Assessore Vda, per ora scuole aperte

(ANSA) - AOSTA, 4 MAR - "Verranno fatte valutazioni rispetto alla situazione valdostana e verrà data tempestiva info sulle misure adottate non appena giungeranno indicazioni ufficiali dal Governo nazionale. Le scuole pertanto per ora in Valle d'Aosta sono aperte regolarmente". Lo scrive su Facebook Chantal Certan, assessora regionale all'istruzione della Valle d'Aosta. Nella regione non vi sono per ora casi di positività al coronavirus.